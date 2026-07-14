הצלמת מאי סביר הגישה תביעה משפטית בסך כחצי מיליון שקלים נגד הזמר אייל גולן וחברת ההפקות שלו, "ליאם הפקות". במרכז התביעה עומדת טענה להפרה חמורה של זכויות יוצרים, בעקבות שימוש מסחרי לכאורה בצילומיה ללא קבלת אישור מראש ובניגוד להסכמים שנחתמו בין הצדדים.

על פי פרטי כתב התביעה, שיתוף הפעולה בין השניים החל לפני כשש שנים, כאשר צוותו המקצועי של גולן שכר את שירותי הצילום של סביר. לטענת הצלמת, סוכם באופן מפורש כי התמונות שיצולמו באותו יום צילומים ישמשו אך ורק לצורך קידום ופרסום הפוסטר הרשמי להופעת הענק של הזמר באצטדיון בלומפילד. כך על פי הפרסום של ערן סויסה מ"ישראל היום".

גילוי מפתיע: התמונות על עטיפות הסינגלים

התפנית בפרשה חלה חודשים ספורים לאחר מכן. לטענת התובעת, היא גילתה לתדהמתה כי חברת ההפקות של הזמר עשתה שימוש חוזר ועצמאי בתמונות שצילמה, הפעם לצרכים מסחריים שונים לחלוטין מאלו שסוכמו. התמונות הפכו לעיצוב הויזואלי המרכזי של עטיפות שני סינגלים מצליחים: הדואט המשותף של אייל גולן וליאור נרקיס, "מסיבה עם פפיון", וכן הלהיט "וי כחול".

סביר מבהירה בכתב התביעה כי השימוש המשני בצילומיה נעשה ללא ידיעתה, ללא קבלת אישורה מראש ומבלי שניתן לה קרדיט ראוי או פיצוי כספי הולם עבור השימוש המסחרי הנוסף ביצירתה. לאור פגיעה זו בזכויותיה הכלכליות והמוסריות כיוצרת, דורשת כעת הצלמת פיצוי כספי משמעותי של 500,000 שקלים.

פרשה נוספת במערכת היחסים המשפטית

התביעה הנוכחית מצטרפת לסדרה של הליכים משפטיים שבהם מעורב הזמר בתקופה האחרונה. כזכור, גולן הגיש תביעה בסך 200 אלף שקלים נגד טל טיטו מ"האח הגדול" בעקבות ציוצים חריפים שפרסמה ברשת החברתית X, אך לאחרונה בחר לסלוח לה ולהסיר את התביעה לאחר שהתנצלה.

בנוסף, בעקבות ביטול הופעותיו בבלומפילד בשל הנחיות פיקוד העורף, גולן הציע לתרום את הקייטרינג הכשר שהוכן למאות אנשי צוות והפקה לחיילי צה"ל, במחווה שזכתה לתשומת לב רבה.