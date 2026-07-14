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חדשות פוליטי מדיני

מסלול התנגשות: בן גביר וסולברג בדרך לפיצוץ

בזמן שהטרור ברחובות חוגג - השר איתמר בן גביר, פועל בימים האחרונים לשנות את חוק 'דרכי תעמולת בחירות', לקראת הבחירות המתקרבות ולצורך צילומים לקמפיין פוליטי

14:33
3 תגובות
בן גביר (יונתן זינדל/פלאש90)

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דורש לשנות את חוק "דרכי תעמולת הבחירות", כך שיתאפשר לו להצטלם ליד שוטרים ואנשי כבאות בפעולה, במהלך קמפיין הבחירות - זאת מבלי שזה ייחשב שימוש אסור במשאבי ציבור לצרכי קמפיין, כך דווח היום (שלישי) בווינט.

על פי הדיווח, בקואליציה מקדמים החרגה של החוק, שלפיה כל שר וסגן שר יוכל להצטלם עם גורמים הנמצאים תחת אחריותו, מבלי שזה ייחשב כקמפיין פוליטי. ההצעה, שהוגשה בידי ח"כ יצחק קרויזר, חברו למפלגה של בן גביר, עלתה על רקע הפסיקות הרבות של יו"ר ועדת הבחירות והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, נגד שרים בנושא.

יוסי בן עטר

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גיא
לפני 14 דקות

השר בן גביר, חוק וסדר לא בונים ביחסי ציבור. כקצין במילואים, הניסיון להפוך את כוחותינו לכלי פוליטי פוגע בממלכתיות.
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