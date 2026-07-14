מסלול התנגשות: בן גביר וסולברג בדרך לפיצוץ

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דורש לשנות את חוק "דרכי תעמולת הבחירות", כך שיתאפשר לו להצטלם ליד שוטרים ואנשי כבאות בפעולה, במהלך קמפיין הבחירות - זאת מבלי שזה ייחשב שימוש אסור במשאבי ציבור לצרכי קמפיין, כך דווח היום (שלישי) בווינט.

על פי הדיווח, בקואליציה מקדמים החרגה של החוק, שלפיה כל שר וסגן שר יוכל להצטלם עם גורמים הנמצאים תחת אחריותו, מבלי שזה ייחשב כקמפיין פוליטי. ההצעה, שהוגשה בידי ח"כ יצחק קרויזר, חברו למפלגה של בן גביר, עלתה על רקע הפסיקות הרבות של יו"ר ועדת הבחירות והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, נגד שרים בנושא.