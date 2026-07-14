האור של אביב: נחנך מקווה בעוטף עזה לזכר התצפיתנית מנחל עוז

אביב מרגלית חג'ג' ( ארגון לזכר נצח )

במושב מבקיעים שבעוטף עזה נחנך אתמול (שני) מקווה טהרה חדש ומפואר, "מעיינות אביב", לזכרה של סמל אביב מרגלית חג'ג' הי"ד ("ויוי"), תושבת מושב גילת. אביב שירתה כתצפיתנית והייתה אחת מ -22 החיילות הגיבורות שנפלו במוצב נחל עוז בשבת השבעה באוקטובר, בהן 16 תצפיתניות, שתי סמב"ציות, שתי חובשות קרביות, רכזת תקשוב ומפקדת בצוות "רוכב שמיים".

הפרויקט הייחודי קרם עור וגידים הודות לשיתוף פעולה של המרכז הארצי לטהרת המשפחה, ארגון "לזכר לנצח", המשרד לשירותי דת והמועצה האזורית חוף אשקלון, ובתרומתו הנדיבה של יהודי מארצות הברית ומשפחתו, שהגיעו במיוחד לארץ כדי להשתתף בטקס הפתיחה. במרכז אירוע הפתיחה עמד סיפור מופלא שהותירה אחריה אביב, שהפך למשימת חיים של הוריה, מירה ופנחס חג'ג', למען חיילי צה"ל. ביומה הראשון של אביב בשירות הצבאי, באוקטובר 2022 בבסיס סיירים, הדבר הראשון שהטריד את אביב לא היו התנאים הפיזיים או המשמעת הנוקשה, אלא היעדרן של מזוזות בחדרי המגורים של החיילים. חודשים לאחר נפילתה, כשפתחה אמה את מגירותיה, היא מצאה מחברת מימי הטירונות וההכשרה. בסוף המחברת, לצד רשימות מטלות אישיות, חזרה שוב ושוב המילים "מזוזה בבסיס, מזוזה בחדר, מזוזה". "הרמתי טלפון למפקדים וביקשתי מהם לבדוק, והסתבר שרק בבסיס סיירים היו חסרות מאות מזוזות", שחזרה האם מירה בהתרגשות. הגילוי הוביל את ההורים לפגישות דחופות עם ראש אכ"א והרב הצבאי הראשי, הרב אייל קרים, שנרתם מיד למשימה והוביל להתקנת מאות מזוזות החסרות בבסיסים השונים. "אמרתי להם, כמו שחייל לא צריך לבקש טנק, מטוס או רובה, חייל בצבא הגנה לישראל לא צריך לבקש מזוזה. לא מהארץ, ולא בזעקה מהשמיים. זה לא עניין של שמאל ימין, דתיים או חילונים, אנחנו יהודים וזאת כעת המורשת של אביב". לפני כשנה וחצי קיבלה האם תמונה מהבסיס שבו שירתה בתה, שבה צולמה קצינה מגבה כשהיא קובעת מזוזה. "היא הייתה נראית מאחור בול אביב", מספרת מירה. בעקבות התמונה, דודתו של אורי דנינו הי"ד (שנרצח בשבי חמאס) עיצבה עבור המשפחה יצירת אמנות ייחודית, תבליט של חיילת בדמותה של אביב המושיטה יד לקבוע מזוזה. השבוע החליטו ההורים כי המזוזה המיוחדת הזו, שעמדה עד כה על הפסנתר בסלון הבית, בו ניגנה אביב, היא זו שתיקבע בפתח המקווה החדש. בטקס המרגש השתתפו משפחות שכולות, הרב הצבאי הראשי הרב אייל קרים, שר הדתות לשעבר הרב יעקב אביטן, יו"ר ארגון "איילת השחר" הרב שלמה רענן, יו"ר המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו, ראש מועצת מרחבים שי חג'ג', וכן חברותיה של אביב לגדוד ששבו מהשבי.

המקווה על שמה של החיילת אביב מרגלית חג'ג' ז"ל ( ארגון לזכר נצח )

במהלך הטקס הקריאה מירה, אמה של אביב, את שמותיהן של 22 החיילות שנפלו במוצב נחל עוז, והזכירה בכאב את נועה מרציאנו הי"ד שנחטפה ונרצחה בשבי. במילים רוטטות סיפרה האם כי החברות ששבו מהשבי זוכרות את שפתיה של אביב נעות ולוחשות פרקי תהילים ללא הפסקה, שניות אחדות לפני הירי המטורף של המחבלים במוצב.

האם שיתפה את הקהל בהודעה האחרונה שקיבלה מבתה באותו בוקר נורא, שבה כתבה, "יהיה בסדר אימוש, בעזרת ה' תקראו תהילים". "עבורי המילים האלה הן מצפן ענק ליהדות", אמרה האם בדמעות.

"אני מנסה לדמיין את אביב ואני חושבת שהיא מאושרת עכשיו. כשם שהאביב הוא זמן של התחדשות, פריחה ואור בטבע, כך גם המקווה הוא מקום של התחדשות רוחנית. אפשר לומר שמקווה הוא האביב של הנשמה".

הרב הצבאי הראשי, הרב אייל קרים, ספד לאביב וקשר בין תפקידה הנסתר והחיוני כתצפיתנית למהות המקווה החדש, "תפקידה של התצפיתנית הוא לראות, לזהות ולעמוד על המשמר. זהו תפקיד שנעשה הרחק מאור הזרקורים אך נושא אחריות כבדה, וכך גם המקווה, מקום נסתר מן העין שהשפעתו הרוחנית ניכרת לדורות. דווקא לאחר שבר קשה כל כך, עם ישראל מוסיף קדושה, חסד, טהרה ובניין. 'מעיינות אביב' הוא זיכרון חי שינבע אל תוך הדורות הבאים".

גרשי קורניצר, מנכ"ל ארגון "לזכר לנצח", שיתף את הקהל: "אנו פועלים להנציח את החללים באמצעות מיזמים בעלי משמעות שמוסיפים אור ותקווה. כל כלה וכל אישה שתגיע לכאן במשך השנים תמשיך את האור המיוחד של אביב, וזוהי הנצחה חיה וקדושה".

הרב חיים לוי, יו"ר המרכז הארצי לטהרת המשפחה, הוסיף: "בזכות המקווה, הדורות שייוולדו בעקבות הטהרה במקום הזה, זהו זיכרון שיישאר לנצח נצחים".

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר רביבו, סיכם את המעמד המרגש: "מלאכת ההנצחה המופלאה הזו, שמחברת בין לוחמת גיבורה שמסרה את נפשה על קדושת הארץ לבין המשכיות של חיים ומשפחות חדשות בעוטף, היא המלאכה החשובה והמשמעותית ביותר".