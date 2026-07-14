חוק מעצר העריקים: היועמ"שית דורשת מהח"כים גילוי נאות

יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, פנתה היום (שלישי) במכתב לחרדים, וביקשה מאם לתת גילוי נאות על עריקים.

נזכיר כי הכנסת תתכנס היום (שלישי) כדי להצביע על החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים בקריאה שנייה ושלישית, למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לכנסת והרמטכ"ל אייל זמיר.

החוק קובע כי לא יינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד לומדי תורה המיועדים לשירות עד 30 בנובמבר. בתקופת בחירות הוראת שעה מוארכת אוטומטית עד תום שלושת החודשים הראשונים לקדנציה של הכנסת הבאה. משכך, בפועל תוקפא האכיפה לחצי שנה לפחות.