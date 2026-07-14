( התפללו לרפואתו - רועי חיים בן מירב (קרדיט: באדיבות המשפחה) )

הלוחם רועי חיים ששון, שנפצע באורח קשה במהלך הלחימה ברצועת עזה, השתחרר היום (שלישי) ממחלקת השיקום במרכז הרפואי שיבא תל השומר. השחרור מסמל סיומה של תקופת שיקום ממושכת שנמשכה כשנתיים, במהלכן עבר רועי חיים ניתוח ראש מורכב במיוחד.

לאורך כל התקופה, פנתה משפחתו של רועי חיים לציבור בקריאות חוזרות ונשנות להתפלל לרפואתו ולהצלחת הניתוחים שעבר. הקריאה זכתה להיענות רחבה בקרב הציבור הדתי-לאומי והרחב, כאשר רבים נשאו תפילה לשלומו ולרפואתו השלמה של רועי חיים בן מירב.

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"זה הרגע שחיכינו לו" במהלך תקופת השיקום, שיתפה המשפחה את הציבור בהתקדמות המרגשת במצבו של רועי חיים. "ב"ה אנחנו זוכים לראות בהתקדמות, מרגישים שרועי חיים איתנו, מבין מרגיש וגם מתקשר איתנו מדי פעם בכתיבה", מסרו בני המשפחה לפני הניתוח המורכב שעבר. "זה כ"כ מרגש ונותן כח ובעיקר הודאה גדולה לבורא עולם". הניתוח שעבר רועי חיים היה משולב של ניורוכירורגים ופלסטיקאים, והיווה אבן דרך משמעותית בתהליך ההחלמה. "בגלל מורכבות הפציעה זהו ניתוח משולב", הסבירה המשפחה בעת ההכנות לניתוח. "אנחנו מאוד מתוחים, לחוצים ומתרגשים מהניתוח ואנו זקוקים לעזרתכם יותר מתמיד".

מחווה מרגשת של מתנדבי רחשי לב

עם שחרורו מבית החולים, המתינו לרועי חיים ולבני משפחתו מתנדבי ארגון רחשי לב, שליוו אותם לאורך כל תקופת האשפוז והשיקום הממושכת. המתנדבים קיבלו אותו ביציאתו מהמחלקה במחווה מרגשת, לציון סיומה של דרך ארוכה ומאתגרת ותחילתו של שלב חדש במסע ההחלמה.

ברחשי לב מציינים כי הארגון ממשיך ללוות מטופלים ובני משפחותיהם גם ברגעי ההתמודדות הקשים ביותר, וגם ברגעים המשמחים שבהם ניתן לציין צעד משמעותי בדרך חזרה לחיים. בשנתיים האחרונות התגייס הארגון גם למען פצועי צה"ל שהתאשפזו בבתי החולים, לצד פעילותם השוטפת למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם.

שחרורו של רועי חיים מצטרף לשורה של סיפורי התאוששות מרגשים של לוחמים שנפצעו במלחמה. בשבועות האחרונים שוחררו גם שורדי שבי נוספים ממחלקות השיקום בבתי החולים, כשהם ממשיכים בתהליכי ההחלמה בבתיהם.