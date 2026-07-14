הח"כ החרדי מפתיע: "נמות ולא נתגייס? אז תמותו"

חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, שהודיע לאחרונה על פרישה, התראיין היום (שלישי) בכאן רשת ב' והתייחס לחוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש, ובאופן מפתיע, יצא נגדו.
בדבריו הוא אמר: "אם זה היה תלוי בי, לא היה חוק לימוד תורה, צריך לגייס את כל מי שלא לומד. הישועה לא תבוא מהרבנים ולא מההנהגה הפוליטית".
עוד אמר מרגי בחריפות: "לאלא שצועקים 'נמות ולא נתגייס', אני אומר, אם אתם לא רוצים - תמותו".
נזכיר כי באופוזיציה תקפו בחריפות את הקואליציה על העברת החוק, ואמרו כי הקלון יישאר לנצח על ראש הממשלה נתניהו.
חברי כנסת מש"ס סתמו כבר עם התירוצים. העסקנים שלכם מרוויחים קומבינות ואנחנו האמהות לא ישנות בלילה מהפחד על הבנים שלנו...