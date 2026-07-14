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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ החרדי מפתיע: "נמות ולא נתגייס? אז תמותו"

חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, התייחס לחוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש, ותקף אותו בחריפות: אם זה היה תלוי בי - זה לא היה קורה

13:39
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דובר ש"ס אשר מדינה (יונתן זינדל)

חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, שהודיע לאחרונה על פרישה, התראיין היום (שלישי) בכאן רשת ב' והתייחס לחוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש, ובאופן מפתיע, יצא נגדו.

בדבריו הוא אמר: "אם זה היה תלוי בי, לא היה חוק לימוד תורה, צריך לגייס את כל מי שלא לומד. הישועה לא תבוא מהרבנים ולא מההנהגה הפוליטית".

עוד אמר מרגי בחריפות: "לאלא שצועקים 'נמות ולא נתגייס', אני אומר, אם אתם לא רוצים - תמותו".

נזכיר כי באופוזיציה תקפו בחריפות את הקואליציה על העברת החוק, ואמרו כי הקלון יישאר לנצח על ראש הממשלה נתניהו.

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