בשידור חי: מגיש רשת 13 אכל חריף - וזה מה שקרה לו אחרי זה

זה היה אמור להיות עוד אתגר רשת משעשע בתוכנית "הדו"ח היומי" (רשת 13), אבל עבור המנחה קובי מחט וחברי הפאנל, המפגש עם הפלפל החריף ביותר בעולם הפך במהרה לסיוט דומע במיוחד. בין שיעולים חנוקים, פאניקה בשידור חי ופציעות משונות, קובי עשה את הטעות הגדולה ביותר שאפשר לעשות עם רוטב חריף – וסיים את השידור כשהוא בקושי מצליח לפתוח את העין.

הנה כל מה שקרה באולפן, שלב אחר שלב, ברגעי הטירוף של המנחים והאורחים:

הניסיון הראשון: טילטיל מאבד את זה

הכול התחיל כשמנחה התוכנית, קובי מחט, הגיש לטילטיל פלפל חריף במיוחד וביקש ממנו בפשטות: "תטעם". טילטיל, בביטחון עצמי יחסי, לקח ביס קטן והתחיל ללעוס.

אלא שתוך פחות משתי שניות, הבעת הפנים שלו השתנתה לחלוטין. הוא החל להשתעל בחוזקה ולנסות לנשום. "רמאות...", הוא הצליח לפלוט בקושי רב בין שיעול לשיעול, כשהוא מתנשף וממלמל "וואו!". קובי מחט, מצידו, ניסה להרגיע אותו ואמר לו בחיוך: "תשב פה, קח קצת אחורה. מבית אמא המתכון...".

הניסיון השני: מעיין אשכנזי מחזיקה מעמד (בקושי)

הבאה בתור לעמוד באתגר הייתה מעיין אשכנזי. בניגוד לטילטיל, מעיין הלכה על כל הקופה ולקחה ביס גדול במיוחד מהפלפל החריף.

בזמן שקובי מחט מתבדח ברקע ומבקש ש"מישהו יגרד את טילטיל מהרצפה", מעיין הבינה מהר מאוד לאיזו צרה היא נכנסה. בעיניים דומעות היא שאלה: "אני יכולה להוציא את זה?". קובי מיהר להבהיר לה שעדיף שלא: "את יכולה להוציא, אבל אני מזכיר לך שאנחנו בשידור חי... לא לקיא, תחזיקי את זה בפנים!". מעיין נאלצה להיאבק בחריפות, כשהיא רועדת כולה ומנסה לכבות את השריפה בעזרת כוס מים.

הניסיון השלישי: קובי מחט וצחי הלוי "שורפים פעמיים"

לאחר מכן הגיע תורו של המנחה עצמו, קובי מחט, להוכיח אומץ, לצד השחקן צחי הלוי שהחזיק כוס מים מוכנה לחילוץ. צחי עודד את קובי ואמר לו: "ביס גדול קובי, ביס גדול".

קובי לא היסס ונגס בכנף עוף שהייתה טבולה ברוטב החריף ביותר באתגר. השניות הראשונות עברו בשקט יחסי, אך אז הגיעה ההכרה: "הגזמתי... יש לי נימול בשפתיים. איי איי איי, עכשיו זה מגיע למטה", התלונן קובי."באמת?" שאל צחי הלוי המשועשע."עכשיו זה מגיע למטה", ענה קובי, והוסיף חצי חיוך חצי כאב: "והחלק הגרוע יותר, אתה יודע מה? שזה מתישהו יגיע עוד יותר למטה... זה שורף פעמיים כמו שאומרים".

סיכום הנזקים באולפן

האתגר אמנם הסתיים, אבל הנזקים נשארו באולפן לעוד זמן רב: מעיין אשכנזי נותרה עם טישו ביד ותהתה בדאגה: "הלשון שלי אדומה, כן?". טילטיל גילה שחריפות יכולה לגרום גם לפציעות ספורט משונות: "בגלל שהשתעלתי, נתפס לי הצד בגב!". וקובי מחט? הוא סיים עם השגיאה הקלאסית ביותר של חובבי החריף: "טוב, אני עשיתי את הטעות האיומה ונגעתי בעין שלי עכשיו, אחרי שנגעתי בחריף...".