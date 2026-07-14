נהגים שימו לב: השינוי הצפוי בכביש 443

הממשלה אישרה היום (שלישי) את הצעת ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, להעניק לכביש 443 את השם "דרך הלווים ע"ש השר דוד לוי ז"ל", בקטע הדרך שבין מחלף בן שמן לצומת ביתוניא/גבעת זאב.

ההחלטה מנציחה את מורשתו ופועלו רב השנים של דוד לוי ז"ל, שכיהן כסגן ראש הממשלה, שר החוץ, שר הבינוי והשיכון, שר העלייה והקליטה וחבר כנסת במשך עשרות שנים, ופעל לקידום השוויון החברתי, חיזוק הפריפריה וצמצום הפערים בחברה הישראלית.

לצד הנצחת שמו של דוד לוי ז"ל, נקבע כי הדרך תיקרא גם "דרך הלווים", בזיקה ההיסטורית והמורשתית של האזור לשבט לוי ולכהנים, וכן לאזור מודיעין, המזוהה עם משפחת החשמונאים.

כביש 443 הוא אחד מצירי התחבורה המרכזיים והחשובים במדינת ישראל, המחבר בין ירושלים, מודיעין, יהודה ושומרון, השפלה ומרכז הארץ, ומשמש מדי יום מאות אלפי נהגים.

בהתאם להחלטת הממשלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף משרד הביטחון, יפעל לעדכון התמרור לאורך הדרך, ומזכירות הממשלה תפעל לפרסום השם החדש ברשומות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״דוד לוי ז״ל היה משרת ציבור מסור שתרם רבות למדינת ישראל. מילדותו בבית שאן הוא פרץ דרך והגיע להנהגת המדינה, שם פעל למען עשייה חברתית וסיוע לאוכלוסיות חלשות, תוך קידום ערי הפריפריה. הוא היה נציג נאמן של מדינת ישראל וזקף את קומתנו אל מול אומות העולם. אנו גאים להנציח היום את זכרו בדרך המחברת בין ירושלים בירתנו לבין מרכז הארץ, כסמל לאיש שהקדיש את חייו ומרצו לאחדות ישראל״.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב: "דוד לוי ז"ל היה ממנהיגיה הבולטים של מדינת ישראל, שפעל לאורך כל חייו למען אחדות העם, קידום הפריפריה וצדק חברתי. קריאת אחד מצירי התחבורה המרכזיים בישראל על שמו היא הוקרה ראויה לאדם שהקדיש את חייו לשירות המדינה והחברה הישראלית, ותבטיח כי מורשתו תמשיך ללוות את הדורות הבאים."