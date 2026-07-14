באמצע הקיץ: סופת ברד עוצמתית בצפון גרמניה

מזג האוויר בגרמניה השתגע. באמצע יולי, סופת ברד עוצמתית גרמה לשיטפונות פתאומיים במחוז מקלנבורג בצפון מזרח המדינה.

גשם בקיץ בצפון גרמניה הוא לא מחזה נדיר, אבל סופת ברד כזו היא מאורע חריג. סופת רעמים התפתחה לסערה עם גושי ברד גדולים. הגשם גרם להצפות פתאומיות שגרמו להצפה של מכוניות, בתים וחנויות.

עצים נעקרו מעוצמת הרוח ועמודי חשמל קרסו. כלי התקשורת במדינה הגרמנית, דיווחו כי צוותי חירום הגיבו למאות אירועים אך למרבה המזל, האירועים הסתיימו עם נזקים לרכוש בלבד ללא נפגעים בנפש.