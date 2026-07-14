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גשמי קיץ

באמצע הקיץ: סופת ברד עוצמתית בצפון גרמניה

מזג האוויר בגרמניה השתגע. סופת רעמים פתאומיות גרמה לירידת גושי ברד ולהצפות במדינת מקלנבורג בצפון-מזרח גרמניה. כבישים הוצפו ונזק נגרם למאות כלי רכב ובתים

12:12
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ברד כבד בצפון גרמניה
ברד כבד בצפון גרמניה| צילום: ללא קרדיט

מזג האוויר בגרמניה השתגע. באמצע יולי, סופת ברד עוצמתית גרמה לשיטפונות פתאומיים במחוז מקלנבורג בצפון מזרח המדינה.

גשם בקיץ בצפון גרמניה הוא לא מחזה נדיר, אבל סופת ברד כזו היא מאורע חריג. סופת רעמים התפתחה לסערה עם גושי ברד גדולים. הגשם גרם להצפות פתאומיות שגרמו להצפה של מכוניות, בתים וחנויות.

עצים נעקרו מעוצמת הרוח ועמודי חשמל קרסו. כלי התקשורת במדינה הגרמנית, דיווחו כי צוותי חירום הגיבו למאות אירועים אך למרבה המזל, האירועים הסתיימו עם נזקים לרכוש בלבד ללא נפגעים בנפש.

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