ערוץ הילדים מתכונן להשיק שעשועון קומי חדש שיעורר נוסטלגיה אצל כל מי שגדל על התוכניות האגדיות של הערוץ בשנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים. השעשועון, שנושא את השם "גדלתי על זה", יבחן ידוענים על הזיכרונות מהתכנים שליוו את ילדותם – מהשמיניה דרך ששטוס ועד ארתור והמגנט.

את התוכנית החדשה ינחה טל מוסרי, שהיה בעצמו אחד ממנחי הדגל של ערוץ הילדים בתקופתו הזהובה. מוסרי, שהפך לשם דבר בקרב דור שלם של ילדים ישראלים, חוזר הפעם לערוץ בתפקיד שונה – כמנחה שעשועון שבוחן את הידע על התקופה שבה הוא עצמו היה כוכב.

הפרטים על התוכנית החדשה נחשפו לראשונה היום (שלישי) ב"ערב טוב עם גיא פינס". על פי הנמסר, המתמודדים בשעשועון יהיו ידוענים שגדלו בעצמם על התכנים של ערוץ הילדים, ויידרשו להוכיח את הידע שלהם על התוכניות, הדמויות והשירים שהיו חלק בלתי נפרד מילדותם.

הקונספט של "גדלתי על זה" מצטרף למגמה רחבה יותר של נוסטלגיה לערוץ הילדים, שהתבטאה לאחרונה גם באיחוד מנחי העבר של הערוץ לכבוד פורים. באותו אירוע, טל מוסרי התאחד עם קובי מחט, עדי עזרוני וסופי צדקה בסדרת סרטונים שעלו לאינסטגרם של הערוץ והעלו חיוך על פניהם של ההורים של היום – שפעם היו הילדים שגדלו על המנחים האלה.

מוסרי: מכוכב ילדים למנחה שעשועונים

טל מוסרי, שהיה אחד הפנים המוכרות ביותר בערוץ הילדים, המשיך לקריירה מגוונת בעולם הבידור הישראלי. בשנים האחרונות הוא השתתף בפסטיגל Imagine, שם ביצע את השיר "סנסציה" יחד עם אורי ורד במסגרת תחרות השירים הרשמית של המופע. בנוסף, הוא שיתף פעולה עם להקת פרחי ירושלים בשיר חנוכה מיוחד בשם "נרות וניסים", שכלל קליפ עם טכנולוגיית AI.