ליה נגה חושפת: "אני מכורה, זה התחיל לגבות ממני מחיר"

כולנו מכורים? כנראה שכן, לטלפונים שלנו. כוכבת הרשת ליה נגה, שחיה על העבודה הזאת, החליטה לשים סוף להתמכרות.

יוצרת התוכן שיתפה בסדרת סטוריז גלויה על הצעד הלא שגרתי שנקטה ועל ההשפעה המיידית שלו על חייה: "זה הדבר הכי מטורף שעשיתי. כבר בכמה ימים בודדים אני מרגישה הבדל מטורף, כאילו ירד לי סף החרדה, רק מזה שהפסקתי לצרוך את הסיפוק המיידי ואת הגירויים הבלתי פוסקים של הטלפון לאורך כל היום."

כדי למנוע שמועות ודאגה מצד מעריציה, מיהרה נגה להבהיר כי היא ממש לא נעלמת מהמסכים ולא מתכוונת להפסיק לעבוד. השינוי הוא אך ורק בדרך שבה היא משתמשת באפליקציות.

"אני אדייק, שלא תחשבו שאני מפסיקה לעלות לכן תוכן", הסבירה. "אני אוהבת את העבודה שלי, נהנית ליצור ולשתף אתכן במסע שלי, ואני ממש לא מתכוונת לקחת צעד אחורה. האינסטגרם והטיקטוק הם חלק בלתי נפרד מהיום-יום שלי... אבל לצד הדברים הטובים, יש גם צדדים שפחות מדברים עליהם."

נגה תיארה בגילוי לב כיצד צריכת התוכן האינטנסיבית החלה לגבות ממנה מחיר נפשי כבד, שבא לידי ביטוי בעומס רגשי ובתחושת ריקנות: "הרגשתי שאני נותנת לדברים שמתרחשים ברשת להשפיע עליי הרבה יותר ממה שהייתי רוצה – על איך שאני רואה את עצמי ועל השקט הנפשי שלי."

"חלק גדול מהזמן הופך לגלילה חסרת משמעות, כזאת שמרוקנת אותי מאנרגיה, מעמיסה עליי רגשית ולפעמים גורמת לי להרגיש שאני מתרחקת מעצמי. הגמילה שלי היא לא מהתוכן שאני יוצרת ולא מהעבודה... אלא מהזמן שאני מבזבזת בלי לשים לב ומהמקום שהרשתות תופסות לי מעבר למה שהן אמורות לתפוס", כתבה נגה בסטורי.

בסיום דבריה, ציינה נגה כי היא מקווה שהחשיפה שלה תיתן השראה לעוקבים נוספים שמרגישים שהרשתות החברתיות "שואבות מהם יותר ממה שהן נותנות", והבטיחה להרחיב על הנושא ועל הסיבות להחלטה בפרק קרוב של הפודקאסט שלה.