העיתונאי משתולל על טלי גוטליב: "שבי בשקט חצופה"

חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה היום (שלישי) בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר, לאחר שהאחרון טען שהמהלכים של הממשלה מסוכנים וכי יש מחסור חמור בלוחמים.

גוטליב מצידה כתבה: "הרמטכ״ל אייל זמיר אני מציעה לך דע את מקומך!! דע את מקומך!! אינני מאיימת כמובן כי אין לי שום סמכות ביד. אך מכתבך החרפתי מאתמול מחייב את פיטוריך.

‏העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילנו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס. ויפה שעת אחת קודם".

העיתונאי והמגיש ברק סרי, התפוצץ עליה: "שבי בשקט חצופה. מי את בכלל? הוא הרמטכ״ל, מפקד הצבא, המפקד של הבנים והאחים שלנו, ואת פגע רע, שחוץ מהרס לא תורמת כלום. יאללה, הביתה".