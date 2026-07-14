יונית לוי ראש בראש מול מגי טביבי; כך זה נגמר

שידורי גביע העולם בכדורגל העניקו בשבועות האחרונים רוח גבית חזקה במיוחד לתאגיד השידור הציבורי, והקפיצו גם את מהדורת החדשות של "כאן 11" לנתונים חריגים. אולם לקראת סיום החגיגה הספורטיבית, נתוני הצפייה של אתמול (שני) מלמדים כי הרגלי הצפייה הישנים חזרו במהירות, כאשר קשת 12 תופסת מחדש את ההובלה הבלעדית ועכשיו 14 מתייצבת בבטחה במקום השני ברצועת החדשות.

קרב המהדורות: קשת מובילה, כאן 11 צונחת

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, "חדשות 12" ניצבת בפסגה בפער משמעותי עם נתון של 12.8% רייטינג.

אל המקום השני והמכובד מגיעה מהדורת "חדשות 14" ששומרת על כוחה ורושמת 7.3% צפייה. במקום השלישי מתמקמת מהדורת "חדשות 13" שמסתפקת ב-4.6% רייטינג בלבד.

הירידה המשמעותית ביותר שייכת למהדורת "חדשות כאן", שאחרי תקופת הזוהר של משחקי המונדיאל חזרה למספרים נמוכים וסגרה את הערב עם 2.6% רייטינג בלבד במקום הרביעי. את הטבלה סוגרת מהדורת החדשות הצעירה של i24NEWS עם 1.3% רייטינג.

פריים טיים: "רוקדים עם כוכבים" בראש, דרמה צמודה במקום השני

ברצועת שידורי הערב והפריים טיים, "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12 ממשיכה להוכיח שהיא הלהיט החזק של העונה, והיא מובילה את הטבלה בבטחה עם 16% רייטינג.

במקום השני נרשם קרב צמוד ומותח במיוחד: תוכנית המוזיקה "דה וויס" ברשת 13 הגיעה ל-9% רייטינג, כשהיא עוקפת בקושי רב את תוכנית הדגל של עכשיו 14, "הפטריוטים", שרשמה נתון חזק של 8.9% רייטינג והתברגה במקום השלישי.

במקום הרביעי ברצועה נמצאת התוכנית "התלוש של המדינה" בכאן 11, שהניבה נתון של 6.6% רייטינג, ואילו התוכנית "הישראלים" המשודרת בערוץ i24NEWS סוגרת את הרשימה עם 0.4% רייטינג.