שרה נתניהו תחת מתקפה חריפה: "זה סיפור ענק"

אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, ביקשה מגורמי מקצוע בשב"כ ובמל"ל, להגדיל את האבטחה סביבה וסביב בניה, יאיר ואבנר, לתקופה של חמש שנים, ללא קשר לתוצאות הבחירות הקרובות, כך דיווח אמש (שני) ירון אברהם.

הרשת כמרקחה סביב העניין הזה, רבים תקפו בחריפות את בקשתה החריגה של נתניהו, וקראו לשב"כ שלא להיענות לכך.

העיתונאי בן כספית כתב על כך: "‏זה סיפור ענק, על משפחה נהנתנית, חזירית, מכורה לשלטון, שמנסה לקושש הטבות על הבאזר. הם רוצים הגדלת מערך האבטחה על הגברת ובניה וקביעה כי יאובטחו כל ימי חייהם".

גולשים נוספים טענו: "שרה יודעת שהם הולכים להפסיד בבחירות, אז היא מנסה לעשות כל מהלל שיבטיח להם אבטחה על חשבון המדינה".