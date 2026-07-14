עושות על אוטומט? אורה כהן על סוד החיבור להשם

אחת אחת - פודקאסט הנשים של סרוגים. האם הדרך שבה אנו שומרות מצוות היא פשוט הרגל שגדלנו עליו, או שמדובר בבחירה אמיתית ויומיומית?

בפרק החדש והמרתק של הפודקאסט "אחת. אחת. - אישה, משמעות, צמיחה", המארחת בת שבע מנס יושבת לשיחה עמוקה עם אורה כהן, כדי לדבר על המהות הפשוטה והאמיתית ביותר של היהדות.

השיחה נוגעת בשאלות שמעסיקות רבות מאיתנו: האם אנחנו באמת מצליחות להרגיש חיבור להשם בתוך העשייה היומיומית? ומה עוזר לנו להתחבר מחדש ברגעים שבהם אנחנו מרגישות קצת רחוקות?

כהן ומנס בוחנות יחד דוגמאות כמו שמירת השבת ושואלות בכנות האם היא נעשית מתוך כוח ההרגל, או מתוך הבנת המשמעות והעומק שלה.

בנוסף, עולה בפרק סוגיית החינוך של בנותינו: מה אנחנו כחברה צריכים להכניס יותר כדי לחבר אותן להשם, ומה כדאי לשנות או אפילו להוציא מהחברה שלנו.

זהו פרק שמעניק תחושת אמת ושקט, ומזמין כל אחת לבחון את החיבור האישי שלה.