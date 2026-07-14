תאיר בדה וויס ( רשת 13 )

רגע מרגש ומיוחד נרשם אתמול (שני) בפרק החדש של "דה וויס" ברשת 13, כאשר תאיר, לוחמת מג"ב דתייה, עלתה לבמה וסובבה את כל ארבעת השופטים - סטטיק, עדן בן זקן, נועה קירל ועידן רייכל. הביצוע המרגש של "כאב של לוחמים" והמסר האישי שהעבירה עוררו התרגשות רבה באולפן ובקרב הצופים בבית.

תאיר, שמשרתת כיום במג"ב, בחרה להגיע לאודישנים של התוכנית המצליחה למרות הביקורות שמלוות נשים דתיות השרות בפומבי. במהלך השיחה עם השופטים, היא נשאלה כיצד היא מתמודדת עם הביקורות על שירת נשים מצד חלקים במגזר הדתי.

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"יש ביקורת. מגיבים לי כזה, 'בת של מלך, איך את שרה? זה לא מכבד ולא מכובד'", שיתפה תאיר בכנות. "אלה אנשים שכאילו חושבים שהם השליחים של הקדוש ברוך הוא. אני, יש לי את הדיבור הישיר שלי עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא סתם הביא לי מתנה - הוא נתן לי את הקול שלי, זה הכוח שלך, ואת צריכה להאיר עם הקול שלך. וזה מה שאני עושה". תאיר אינה רואה סתירה בין אמונתה לבין השירה, ואף הבהירה שהיא רואה בכישרון שקיבלה מתנה שיש לממש. "אישה כן יכולה לשיר", היא סיכמה בביטחון, תוך שהיא מדגישה שהיא שומרת על הקשר האישי שלה עם הבורא ואינה מרגישה צורך בתיווך של אחרים. שילוב נדיר: שירות צבאי ושירה מעבר לשירה, תאיר מייצגת דור חדש של נשים דתיות שבוחרות בשירות צבאי מלא, בניגוד לרוב הנשים במגזר הדתי-לאומי שעדיין מעדיפות שירות לאומי. היא משרתת במג"ב, אחד היחידות המבצעיות בצה"ל, ורואה בכך ערך ציוני ודתי כאחד. הופעתה של תאיר בתוכנית מצטרפת לשורה של נשים דתיות שבחרו בשנים האחרונות להתמודד בתוכניות מוזיקה, כמו מוריה אנג'ל שהתמודדה בכוכב הבא והודחה בשלב מתקדם. גם מוריה התמודדה עם שאלות דומות לגבי שירת נשים, ושיתפה שהנושא "מאוד מורכב" אצלה, אך בסופו של דבר בחרה להאמין בדרך שלה.

- רשת 13 צילום: רשת 13 10 10 0:00 / 0:36

דיון מתמשך במגזר

נושא שירת נשים ממשיך להעסיק את הציבור הדתי-לאומי, עם עמדות שונות בקרב רבנים ומנהיגי דעת קהל. בעוד שחלקים במגזר רואים בשירת נשים בפומבי בעיה הלכתית, אחרים סבורים שמדובר בפרשנות שמרנית מדי של ההלכה, ושיש מקום לגישות מתירניות יותר.

במקביל, זמרות דתיות כמו אילנה עדני ממשיכות ליצור ולהופיע, תוך שהן מתמודדות עם האתגרים הייחודיים של שילוב בין אמונה לאמנות. עדני, שביתה נפגע במתקפה האיראנית, המשיכה ליצור מוזיקה גם בתקופה הקשה, והוציאה לאחרונה את השיר "לאבא אין בית" שעוסק בהתמודדות עם ההרס.

הופעתה של תאיר בדה וויס מעוררת שוב את הדיון הציבורי, אך הפעם מזווית שונה - של אישה צעירה, לוחמת, שבוחרת לשלב בין שירות משמעותי למדינה לבין מימוש הכישרון המוזיקלי שלה, תוך שמירה על הזהות הדתית והאישית שלה.