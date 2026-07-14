חבר הכנסת לשעבר מוסי רז (מרצ), המתמודד כעת ברשימת "הדמוקרטים", מביע אמון מפתיע בנפתלי בנט בכל הנוגע לסוגיית עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון. בריאיון שקיים עם שרון גל ברדיו "גלי ישראל", התייחס רז להצהרותיו של יו"ר מפלגתו, יאיר גולן, לפיהן ירתום את בנט, גדי איזנקוט ויאיר לפיד למהלכים של פינוי מאחזים.

שרון גל תהה בפני רז האם הצהרותיו של גולן על פינוי מאחזים ורתימת שותפים ממרכז-ימין למהלך הן ריאליות, או שמדובר ב"הפרזות של קמפיין".

על כך השיב רז בחיוב והבהיר כי השטח מציג היתכנות ממשית למהלכים מסוג זה. "זה ריאלי עד כדי כך ששמעתי את בנט אומר בקולו שכל מה שלא חוקי, או כל מה שעל בעלות פרטית, או כל מה שמחוץ לשטח C – יפונה", הסביר מועמד הדמוקרטים, והוסיף: "זה המון".

כשנשאל ישירות על ידי המגיש "אתה מאמין לבנט?", השיב איש השמאל ללא היסוס. "אני מאמין לו", הצהיר רז. "כן, היו לי איתו הרבה ויכוחים ועוד יהיו הרבה. הוא לא בדעות שלי אבל אני מאמין לו".