שר הביטחון הגיש בקשת חנינה לנשיא לאלאור אזריה

שר הביטחון כ"ץ הגיש היום (שלישי) לנשיא המדינה הרצוג, בקשת חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה.

במכתבו כתב כ"ץ: "אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין, שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד.

הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים".

מבעת הנשיא נמסר: "אלאור אזריה הגיש בקשה לקיצור תקופת הרישום הפלילי. בהתאם לנוהל המקובל, הבקשה הועברה למערכת הביטחון לצורך קבלת חוות דעתם של הגורמים הרלוונטיים, בכללם שר הביטחון וצה”ל.

בשלב זה התקבלה חוות דעתו של שר הביטחון בלבד, ובבית הנשיא ממתינים לקבלת יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה. לאחר קבלת כלל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש".

נזכיר כי פרשת אלאור אזריה התרחשה לפני כעשור. שני מחבלים תושבי חברון הגיעו לעמדת צה"ל בתל רומיידה ודקרו את אחד החיילים. השניים נורו על ידי החיילים. אחד מהם נהרג, והשני נפצע קשה. כעבור מספר דקות ירה סמל אלאור אזריה בראשו של א-שריף, ששכב על הקרקע, והרג אותו.

האירוע צולם במצלמה על ידי תושב חברון ופורסם באתרי החדשות. לאחר תחקיר מבצעי נפתחה חקירת מצ"ח נגד אזריה והוא הועמד לדין בבית דין צבאי של פיקוד המרכז. בראשית 2017 הורשע אזריה בהריגה ובהתנהגות שאינה הולמת ונידון ל-18 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי.

בעקבות בקשת חנינה צבאית שהגיש לרמטכ"ל גדי איזנקוט, עונשו הופחת מ-18 חודשי מאסר ל-14 חודשי מאסר. לאחר שריצה תשעה חודשי מאסר, שוחרר מהכלא בגין הפחתת שליש.