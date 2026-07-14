טלי גוטליב מתפוצצת: "העזת לרדת למגרש הפוליטי"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת במתקפה חזיתית נגד ראש המטה הכללי, אייל זמיר. הרקע לסערה הוא מכתב ששלח הרמטכ"ל, ובו ביקש להסיר מחוק הקפאת מעצרי העריקים את הסעיף המטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה וייהנה מהקפאת הליכי האכיפה נגדו.

בפוסט חריף שפרסמה ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), פנתה גוטליב ישירות לראש המטה הכללי: "הרמטכ"ל אייל זמיר אני מציעה לך דע את מקומך!! דע את מקומך!!".

חברת הכנסת הבהירה כי אינה מאיימת בשל חוסר סמכות, אך קראה לסיים את תפקידו באופן מיידי: "אינני מאיימת כמובן כי אין לי שום סמכות ביד. אך מכתבך החרפתי מאתמול מחייב את פיטוריך".

בהמשך דבריה האשימה גוטליב את הרמטכ"ל בפגיעה בחוסן הלאומי ובעירוב שיקולים זרים בתפקידו הצבאי: "העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילנו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה". את דבריה חתמה בקביעה חד-משמעית: "אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס. ויפה שעה אחת קודם".