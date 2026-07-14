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הסלמה נוספת: איראן שיגרה טילי קרקע-קרקע לירדן

בזמן שטראמפ ממשיך לאיים על איראן וטוען כי צבא ארה״ב יכה בה בעצמה הלילה - איראן שיגרה טילים לעבר ירדן

09:27
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טילים באיראן. אילוסטרציה (שאטרסטוק)

צבא ירדן הודיע הבוקר (שלישי) כי הוא יירט 4 טילי קרקר-קרקע שנורו מאיראן לירדן.

במקביל, נשיא ארה״ב טראמפ, ממשיך לחמם את העניינים. בראיונות בתוכנית רדיו הלילה, אמר טראמפ כי ״צבא ארה״ב מכה בעוצמה באיראן, הלילה ומחר״.

עוד הוא אמר: ״אנחנו הולכים להשמיד את הר פיקאקס (אתר תת קרקעי נוסף סמוך למתקן הגרעיני בנתנז- א"ע) . תגידו לאיראנים שאנחנו בדרך. אין להם שום דבר שהם יכולים לעשות בנוגע לזה.

הם שיגרו טילים לחמש מדינות שונות, שאפילו לא ידעו שהן מעורבות. כי הם פשוט משוגעים לחלוטין. אם אי פעם יהיה להם נשק גרעיני, הם ישתמשו בו בתוך יום אחד״.

על ראש הממשלה נתניהו אמר: ״אני מסתדר מצוין עם נתניהו. לא זרקתי אותו מתחת לגלגלי האוטובוס. לפעמים אני לא מסכים איתו. אני מבהיר לו את זה, ובסוף מתברר שאני צדקתי״.

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