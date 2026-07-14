הפסקת אש? צה"ל הנחית מכה נוספת על חמאס

( דובר צה"ל )

פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון ברצועת עזה: צה"ל תקף אתמול (שני) בעיר עזה וחיסל מהאוויר את המחבל אסאמה נעים חמדי שמלך, ששימש כמפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. על פי הודעת דובר צה"ל, שמלך פעל לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בניסיון לשקם ולחזק את בניין הכוח של המערך הימי של חמאס, ועסק באופן פעיל בקידום מתווי טרור שונים במרחב הימי.

10 10 0:00 / 0:07

במקביל, בפעילות נוספת של חיל האוויר בצפון הרצועה, זוהו ושולבו תקיפות מדויקות נגד שלושה מחבלי חמאס שהיו חמושים באותו זמן. על פי הצבא, השלושה ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור והיוו עליהם איום מיידי. שלושת המחבלים חוסלו בתקיפה.

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב הרצועה בהתאם להסכמים הקיימים, ומבהירים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות בשטח על מנת להסיר כל איום מיידי על ביטחון המדינה ועל הלוחמים.