הסערה הפוליטית - בטחונית: "להיערך לפיטוריו של הרמטכ"ל"

מתקפה חריפה של אלוף-משנה במילואים רונן כהן נגד הרמטכ"ל אייל זמיר. בריאיון שקיים הבוקר (שלישי) עם אבי רצון ברדיו "גלי ישראל", האשים כהן את מפקד הצבא בניהול אג'נדה פוליטית מכוונת נגד הדרג המדיני, וקרא להתחיל בהכשרת הקרקע להדחתו מתפקידו.

"אני לא מופתע מההתנהלות של זמיר סביב המכתב נגד הממשלה", פתח כהן את דבריו והצביע על דפוס פעולה עקבי של הרמטכ"ל לאורך המערכה. "ראינו זאת כשהוא התנגד לכיבוש העיר עזה, וגם בסיפור עם העיר ההומניטרית. הוא תמיד מסביר למה לא ותמיד זה גם מגיע איכשהו לתקשורת".

בהמשך הריאיון רמז כהן על מעורבות פוליטית מאחורי הקלעים גם בגזרה הצפונית: "גם בסיפור הלבנוני אני אשאיר את הפרטים אצלי עם מי הוא נפגש ואיך הוא נכנס לאירוע הזה. הוא פוליטיקאי על מלא והכתובת הייתה על הקיר כבר עם מינויו. אני חשבתי שתת-אלוף צ'יקו תמיר מתאים בהרבה ממנו לתפקיד".

המגיש אבי רצון תהה האם לנוכח שליחת המכתב נגד הממשלה, על ראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול באופן מיידי ולהורות לרמטכ"ל: "לא מוצא חן בעיניך? תחזיר ציוד".

על כך השיב אל"מ במיל' כהן כי מדובר בצעד מתבקש, אך הציע לנהוג בתחבולה פוליטית לגבי עיתוי המהלך. "אני חושב שזה בהחלט המקרה", אמר כהן. "לא הייתי ממליץ לראש הממשלה לעשות את זה עכשיו אלא רק לאחר הבחירות, אבל כן צריך להכין את הקרקע לקראת דבר כזה".