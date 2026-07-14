בנט בגילוי לב: ״לא יכול לתאר את עוצמת הכאב״

‏ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (שלישי) לחוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש במליאה, בקריאה שניה ושלישית, ודיבר בגלוי על התגובות הכואבות שהוא מקבל לכך.

בדבריו הוא אמר: ״אני לא יכול לתאר לכם את עוצמת הכאב שאני שומע הבוקר ממשפחות שכולות, פצועים, מילואימניקים, אנשים שנתנו הכל למדינה. תחושה איומה של בגידה.

קואליציית דרעי-נתניהו-סמוטריץ' העבירה חוק שמציב צעירים חרדים שבחרו להשתמט, מעל כל אזרחי ישראל המשרתים והעובדים. מעל הלוחמים והלוחמות שלנו שמסכנים את חייהם. עולם הפוך. כמו סדום ועמורה״.

לסיום הוא הוסיף: ״אני רק רוצה שתדעו: אנחנו לא מתייאשים. אנחנו נלחמים כדי לתקן. בקרוב מאוד נחליף אותם, נבטל את החוק הנבזי הזה, ונדאג לחיילים שלנו. את כל מה שהם הרסו - אנחנו נתקן. ביחד״.