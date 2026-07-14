רביב דרוקר מחמיא לנתניהו: "זה הישג מטורף"

העיתונאי רביב דרוקר, הידוע כאחד ממבקריו החריפים והבולטים ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפתיע בריאיון לפודקאסט של איתי סגל, שבו הביע הערכה יוצאת דופן ליכולותיו הפוליטיות והמנהיגותיות של נתניהו לאורך השנים.

במהלך הריאיון, שבו ניתח את דמותו של ראש הממשלה, התייחס דרוקר ליכולת העמידה וההתאוששות המנטלית של נתניהו מול הפסדים וכישלונות פוליטיים. "זה בן אדם שקם כל בוקר, מנער את האבק של ההפסד של אתמול – והולך להילחם. זה באמת מרשים", הודה דרוקר, והצביע על השינוי שחל באישיותו לאורך הקריירה הארוכה שלו: "העור יותר ויותר עבה שהוא פיתח לאורך השנים".

כדי להמחיש את השינוי שעבר נתניהו, השווה דרוקר בין האופן שבו נהג להגיב ללחץ תקשורתי בעבר לבין התנהלותו הנוכחית, והביא כדוגמה את סערת מינויו של ראש המוסד. "פעם היית עושה עליו מתקפה תקשורתית – הוא היה מתקפל", הסביר דרוקר. "קח את הסיפור של מינוי גופמן לראש המוסד. פעם, אחרי מתקפה כזאת ולחץ כזה הוא היה מתקפל, זורק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס ומביא מישהו אחר. הפעם הוא הלך עד הסוף".

לצד העמידות מבית, דרוקר זקף לזכותו של נתניהו הישג מדיני וביטחוני חסר תקדים בזירה הבינלאומית, בכל הנוגע להשפעתו על הממשל בוושינגטון מול האיום האיראני.

"זה שביבי הצליח לסחוב נשיא אמריקאי, דבר שאף אחד לא הצליח, זה הישג מטורף", קבע דרוקר בנחרצות, וסיכם: "זה משהו שאף ראש ממשלה לא הצליח לעשות. אף ראש ממשלה לא הצליח לסחוב נשיא אמריקאי למלחמה באיראן".