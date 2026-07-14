המערכה רק מתרחבת: ארה"ב תקפה, איראן מזהירה ממשבר עולמי

תקיפה באיראן אילוסטרציה ( ללא קרדיט )

העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להסלים: צבא ארצות הברית הודיע הבוקר (שלישי) כי השלים גל תקיפות שנמשך כחמש שעות נגד שורת יעדים צבאיים ברחבי איראן, בעוד משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו מכליות במצר הורמוז ואיימו להחריף את המשבר באזור.

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), מדובר בלילה השלישי ברציפות של תקיפות אמריקניות, שנועדו להמשיך ולפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן ובאפשרותה לאיים על נתיבי השיט במפרץ. בין היעדים שהותקפו: בושהר, צ'אבהאר, ג'אסק, קונארק, אבו מוסא ובנדר עבאס. האמריקנים מסרו כי נעשה שימוש בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים, מחסני כטב"מים ותשתיות ימיות. בהודעת הצבא נכתב כי יותר מ־50 אלף חיילים אמריקנים פרוסים כעת ברחבי המזרח התיכון, וכי הכוחות נמצאים בכוננות מלאה להמשך ההתפתחויות. איראן: "המכליות התעלמו מהאזהרות" במקביל, משמרות המהפכה פרסמו הודעה חריגה שבה קיבלו אחריות לפגיעה בשתי מכליות במצר הורמוז. לטענתם, כלי השיט "כיבו את מערכות הניווט והתעלמו מאזהרות חוזרות ונשנות", תוך שעברו בנתיב שהוגדר על ידם כ"בלתי חוקי". לדבריהם, המכליות נפגעו והושבתו. עוד איימו כי "שיתוף פעולה עם האויב התוקפן לא יניב דבר מלבד חרטה, הפסדים, עיכוב בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ויצירת משבר אנרגיה עולמי".

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הרוג בתקיפת מכלית

מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי איראן שיגרה טילים לעבר שתי מכליות של המדינה שעשו את דרכן במצר הורמוז.

על פי ההודעה, איש צוות הודי נהרג ושמונה בני אדם נוספים נפצעו, ארבעה מהם באורח קשה. שתי המכליות ניזוקו בעקבות שריפות שפרצו עליהן, אך צוותי החירום הצליחו להשתלט על האש.

באיחוד האמירויות גינו את המתקפה וכינו אותה "הפרה חמורה של החוק הבין־לאומי", תוך שהבהירו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב.