מבית החולים לחלל: הרופא שממריא למשימה שתשנה את העתיד

ההכנות לשיגור חללית סויוז MS-29 הושלמו בסוף השבוע האחרון, כאשר המשגר הועמד על כן השיגור בקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן. השיגור, המתוכנן למחר - 14 ביולי, יסמן את תחילת משימתו הראשונה בחלל של האסטרונאוט האמריקאי אניל מנון, יחד עם הקוסמונאוטים הרוסים פיוטר דוברוב ואנה קיקינה.

מנון, בן 49, רופא לרפואת חירום וקולונל בחיל החלל האמריקאי, מצטרף לצוות תחנת החלל הבינלאומית כחלק ממשלחת Expedition 74. לאחר שיגור שיימשך דקות ספורות בלבד, תבצע החללית מסלול מהיר בן כשעתיים-שלוש עד לעגינה אוטומטית במודול "פריצ'ל" של התחנה.

מאחורי מנון עומד רקע מקצועי מרשים: הוא שימש כרופא הטיסה הראשון של SpaceX, עסק ברפואת שטח וברפואת אסונות, ונבחר לנאס"א בשנת 2021. גם רעייתו, אנה מנון, היא אסטרונאוטית פעילה שכבר הספיקה לבקר בחלל.

במהלך שמונת חודשי שהותו בתחנה, צפוי מנון להוביל שורה של ניסויים מדעיים, בעיקר בתחום הרפואה: מחקר על השפעת חוסר כבידה על זרימת הדם ומבנה הוורידים, פיתוח טכנולוגיות לייצור נוזלים תוך-ורידיים ישירות ממערכות המים של התחנה, וכן ניסויים בתחום הגבישים למחצה וטכנולוגיות אולטרסאונד מבוססות בינה מלאכותית. מחקרים אלו עשויים להוות בסיס קריטי למשימות חלל ארוכות טווח, כולל טיסות למאדים.

לצד ההיבט המדעי, למנון יש גם זווית אישית מרגשת: משפחתו מגיעה ממדינת קראלה שבהודו, והוא הביע רצון לראות מהחלל את קו החוף, הנהרות והנופים הירוקים של האזור. בהודו כבר מציינים את שיגורו כאירוע היסטורי, והוא צפוי להפוך לדמות השראה עבור רבים.

אם המשימה תתנהל כמתוכנן, מנון וחבריו ישובו לכדור הארץ באפריל 2027, לאחר שיתרמו להבנת השפעות החלל על גוף האדם ויקדמו את גבולות הרפואה מחוץ לכדור הארץ.