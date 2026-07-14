3 שבועות לגיוס - ובהסדר עדיין לא יודעים לאן ישובצו

פחות משלושה שבועות לפני מועד גיוסם, מאות תלמידי ישיבות ההסדר שאמורים להתגייס באוגוסט עדיין לא קיבלו את השיבוץ שלהם. בעוד שמלש"בים רבים מקבלים את השיבוץ זמן רב מראש, בקרב בני ההסדר גובר חוסר הוודאות. בצה"ל טוענים כי אין כל חריגה וכי "תוך ימים" צפויים השיבוצים להישלח.

"אף אחד לא יודע מה קורה"

בשבועות האחרונים נשמעות תלונות רבות של תלמידי ישיבות הסדר, שמספרים כי טרם קיבלו שיבוץ ליחידות הלוחמות שאליהן הם צפויים להתגייס.

לטענתם, בשנים קודמות כבר בשלב זה היה ניתן לדעת את השיבוץ או לפחות לקבל תמונת מצב ברורה יותר, אולם השנה פחות משלושה שבועות לפני הגיוס - עדיין קיימת אי ודאות.

יום גיוס מרוכז

במקביל, בימים האחרונים נפוצו הערכות שלפיהן דוחפים באיגוד ישיבות ההסדר לרכז את כלל בני ישיבות ההסדר המתגייסים לקרבי ביום גיוס אחיד, ב-4 באוגוסט.

עם זאת, נכון לעכשיו לא פורסמה כל הודעה רשמית בנושא, ולא ברור האם מדובר בהחלטה שהתקבלה או במהלך שנמצא עדיין בבחינה.

בקרב חלק מהמתגייסים עולה גם החשש כי אם אכן יתקיים יום גיוס מרוכז, רבים מהם יידרשו לשוב לביתם עד למועד התחלת הטירונות ביחידות השונות.

בצה"ל מרגיעים ודוחים את הטענות לעיכוב חריג.

מדובר צה"ל נמסר לסרוגים: "אין חריגה בזמני השיבוצים, והם מתבצעים כמו בכל שנה. תוך ימים צפויים המתגייסים לקבל את השיבוצים. התאריך המיועד ללוחמים הוא סביב ה-4 באוגוסט, מתוך רצון לרכז את בני ישיבות ההסדר. צה"ל משתף פעולה בנושא עם איגוד ישיבות ההסדר."