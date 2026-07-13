באופוזיציה משתוללים: "נתניהו בעצמו התרחק מהחרפה"

חברי האופוזיציה, מיהרו לגנות היום (שני) את חוק יסוד: לימוד תורה, שעבר במליאת הכנסת ברוב של 63 תומכים.

יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, תקפה: "אני כותבת את המילים הבאות כאמא ללוחם משוחרר, כאמא לחיילת בסדיר וכאשת מילואימניק. נתניהו עיגן הערב בחוק יסוד את ההשתמטות מצה"ל, כחלק מדיל פוליטי עם העסקנים החרדים, כדי להבטיח לעצמו ׳בלוק׳ לבחירות.

זה לא חוק יסוד. זו תעודת כניעה של ממשלה שהפקירה את המשרתים, רמסה את עקרון השוויון והעדיפה את הישרדותה הפוליטית על פני ביטחון המדינה. אגב, נתניהו עצמו ניסה להרחיק עצמו מהחרפה ולא הגיע להצביע. אבל החרפה תרדוף אותו, וב-27.10 יגיע החשבון".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט הגיב לכך: "חוק יסוד ביזוי התורה נכנס לספר החוקים, וממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה.

מדובר בפגיעה מכוונת ומודעת בצה״ל לאורך כל המלחמה ועד היום - אנחנו נדאג שהממשלה היוצאת תחקר גם על הפעולות שאחרי ה-7 באוקטובר, ובראשן הפקרת צה״ל ולוחמיו. ממשלת המשרתים תחליף את ממשלת הטבח, נבטל את כל חוקי הכאוס שהם מנסים להעביר בימיה האחרונים של הממשלה היוצאת וביחד נתקן את כל מה שהם הרסו. זה יקרה בקרוב".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר: "קואליציית ההשתמטות מבצעת מכירת חיסול של המדינה ושל הערכים הבסיסיים ביותר של החברה הישראלית. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק שבוגד בחיילי צה״ל, פוגע בלוחמים, במילואימניקים ובביטחון המדינה.

בממשלה הבאה נבטל את החוק הזה, נחזק את צה״ל ונדאג למשרתים ולא למשתמטים".

גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! מתח ביקורת על נתניהו: "פחדן. הנה עוד כתם, שלא יימחה".