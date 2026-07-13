רגע היסטורי: חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה סופית

חוק יסוד לימוד תורה, עבר הערב (שני) במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית, ברוב של 63 תומכים למול 52 מתנגדים.

על אף שהייעוץ המשפטי לממשלה הזהיר כי משמעותו של החוק כמעט שלא השתנתה, הנוסח שעבר בסופו של דבר שונה מההצעה המקורית בעקבות פשרה שבה הושמט הסעיף שביקש לאזן בין לימוד התורה לערכי יסוד אחרים, כך שבנוסח הסופי נותרה רק ההצהרה כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינה.

למרות הריכוך הזה, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, הבהירה בדיונים כי החוק עדיין עלול להעניק לשופטים כלי פרשנות תקדימי שלא היה בידיהם בעבר.

מהלך חקיקה זה, המוגדר כאחד מחוקי הדגל של המפלגות החרדיות, התאפשר בזכות הבנות שהושגו בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשותפות הקואליציוניות ערב פיזור הכנסת. אישורו מהווה חלק מעסקה פוליטית רחבה יותר, לפיה יקודמו תחילה חוק יסוד לימוד תורה וחוק העריקים, ובהמשך הדרך יקודמו גם יוזמות נוספות, בהן שינוי מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה והרפורמה בשוק התקשורת.