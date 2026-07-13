לא חיכו דקה: עתירה הוגשה לבג"ץ נגד חוק יסוד לימוד תורה

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (שני) עתירה לבג"ץ, נגד חוק יסוד לימוד התורה. העתירה הוגשה דקות לאחר העברת החוק במליאה בקריאה שניה ושלישית.

בעתירה נטען כי החוק נועד לעגן בחוק יסוד פטורים מגיוס ולפגוע בעקרון השוויון בנטל. התנועה הודיעה כי תפעל לביטול החוק ולאכיפה שוויונית של חוק שירות ביטחון.

יוזם החוק, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, מסר מיד לאחר ההצבעה: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבעה גם מדינת ישראל, בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.

קם הדבר ונהיה. מדינת היהודים שבה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה, ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינה רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו".