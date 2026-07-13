סקר מנדטים דרמטי: איזנקוט פותח פער, נתניהו בשפל חדש 

סקר מנדטים חדש התפרסם הערב (שני) בחדשות 12, ומציג שוב תמונה בעייתית עבור ראש הממשלה נתניהו.

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר, מיד אחריה הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 22 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' עם 16 מנדטים, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 10 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן אף היא עם 10 מנדטים. ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, הציונות הדתית עם 5 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 5 מנדטים, רע"מ אף היא עם 5 מנדטים.

טרופר והנדל, גנץ ובל"ד, לא עוברים את אחוז החסימה.

חלוקת הגושים: הקואליציה עם 51 מנדטים, האופוזיציה מתקרבת להשגת הרוב הנדרש להקמת ממשלה, ומקבלת 59 מנדטים. המפלגות הערביות עם 10 מנדטים.

בהתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט פותח פער ומוביל עם 43%, לעומת נתניהו שמקבל רק 34%. זהו הפער הגדול ביותר בין השניים מאז הכרזת איזנקוט על התמודדותו בבחירות הקרובות.