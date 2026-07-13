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חדשות צבא ובטחון

איום מיידי: בישראל חוששים מחדירת אלפי מחבלים

גורמי ביטחון, תושבים ורבש"צים הגרים בגבול ירדן, מתריעים מפניי חדירה המונית של מחבלים וטוענים כי טבח בסגנון ה-7 באוקטובר - זה רק עניין של זמן 

21:20
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(מיכאל גלעדי / פלאש90)

בכירים ביטחוניים מתריעים מפניי הפרצות בגבול ירדן, מכנים זאת "פצצה מתקתקת" וחוששים מאירועים שינסו לדמות את טבח ה-7 באוקטובר.

על פי הדיווח בחדשות 12, אותם בכירים טענו כי מדובר בגבול המזרחי, הארוך ביותר והפרוץ ביותר. תושבים שגרים בקרבת הגבול בטוחים כי טבח ופלישה המונית של מחבלים, זה רק עניין של זמן ואין להם שום ספק שזה יקרה. "אם לא ביישוב שלי, אז ביישוב לידי", אומר אחד התושבים.

דקל יוסף, רבש"ץ ירדנה אמר: "לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל זה יקרה. יבוא היום וזה יגיע".

לטענתם, חדירה כזו של מחבלים עלולה להתרחש בכל יום, שכן ההפקרות בגבול 'חוגגת' והברחות נעשות על בסיס קבוע.

מאיר צור, ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה, נמצא בשטח מידי יום במשך שנים ומספר על המחדל הבלתי נתפס לכך שכמעט ולא נתקלים בכוח צבאי באזור.

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אברהם
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