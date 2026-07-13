מפלגות האופוזיציה בקריאה משותפת: אל תתנו יד לפגיעה בצה"ל

ראשי מספר מפלגות האופוזיציה, מסרו הערב (שני) הודעה משותפת ומיוחדת, בעניין אזהרת הרמטכ"ל נגד ההצבעה על חוק הגיוס.
בהודעה נמסר: "אנו, ראשי המפלגות החתומות מטה, קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה ובניגוד לאזהרתו הדרמטית של הרמטכ״ל.
רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות תהייה לנצח לנגד עיניהם של אזרחי ישראל המשרתים והעובדים.
על החתום: יו״ר האופוזיציה, יאיר לפי, יו״ר ישר!, גדי איזנקוט, יו״ר ביחד, נפתלי בנט, יו״ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, יו״ר הדמוקרטים, יאיר גולן, חילי טרופר והמילואימניקים בראשות יועז הנדל".
איזה אמבוש מגעיל .החל מהרמט"כל עד אחרון הפולטקאים.אם היה חוק גיוס המצב היה הרבה יותר טוב.