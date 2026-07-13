עיתונאי ערוץ 14 מגיב לשמועות: לא הייתי על סמים

פאנליסט תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, יותם זמרי, התייחס הערב (שני) לסערה ברשת,בעקבות הופעתו בתוכנית אמש, והכחיש את הטענות כי היה תחת השפעת סמים במהלך השידור.

ברשת הופצו סרטונים מהשידור, בו נראה זמרי מתאמץ לפקוח את עיניו, מגלגל אותן לאחר והגולשים טענו כי נראה שהוא תחת השפעת סמים.

בסרטון שפרסם היום דחה זמרי את הטענות. "בא בן אדם מרגיש לא טוב. לא רק מרגיש לא טוב, גם לפני התוכנית דפק שינה בחנייה רבע שעה לפני השידור. רץ לאיפור, מתלבש. גם קצת חולה, גם קצת לא מרגיש טוב, אבל כבר היה מאוחר לבטל", אמר.

עוד הוא הוסיף, "באתי לתוכנית, אמרתי כמה דברים, רוב הזמן הייתי מרוח על השולחן". הוא סיפר כי למחרת ישן שעות ארוכות, וכשהתעורר גילה "ערימת כתבות" שלפיהן עלה "פצוץ" לשידור.

"דלוק? אז קודם כל תודה על האמון, תודה על הפרגון, אבל לא", אמר, והוסיף: "חשבתי לקחת חופש היום ולתת לזה לעבור, אבל הדלקתם אותי אז אני אגיע".