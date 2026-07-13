בואינג מציגה לראשונה כטב"מ מתקדם - "עתיד הקרב האווירי"

תערוכת התעופה הבינלאומית פארנבורו 2026 נפתחת השבוע באנגליה, ובואינג מגיעה אליה עם הצהרת כוונות ברורה: שילוב בין חדשנות צבאית, שאיפות גלובליות וחיזוק מעמדה בשוק האזרחי. במרכז התצוגה של החברה עומד ה-"MQ-28 "Ghost Bat - כלי טיס בלתי מאויש מתקדם שנועד לפעול בשיתוף עם מטוסי קרב מאוישים.

ה-"Ghost Bat", שפותח על ידי Boeing Defence Australia, מוגדר כפלטפורמה אוטונומית לשדה הקרב העתידי. הוא מסוגל לבצע מגוון משימות, בהן איסוף מודיעין, לוחמה אלקטרונית ותמיכה בתקיפות, תוך פעולה מתואמת עם מטוסים כמו F-35 ו-F-15EX. לאחרונה השתתף הכלי בתרגיל הבינלאומי Valiant Shield 2026 באוקיינוס השקט – ציון דרך משמעותי עבור מערכות לחימה אוטונומיות.

במקביל, בואינג מציגה בתערוכה גם את פעילותה האזרחית, כולל דגם תא נוסעים בגודל מלא של מטוס ה-777X ומסוק ה-Chinook, כחלק מהמאמץ להדגיש יציבות עסקית לאחר תקופה מאתגרת.

פארנבורו 2026, שתתקיים בין ה-20 ל-24 ביולי, מהווה במה מרכזית להצגת מגמות העתיד בתעשיית התעופה והביטחון. עבור בואינג, מדובר בהזדמנות לא רק להציג טכנולוגיה מתקדמת, אלא גם לשקם אמון ולהדגיש את תפקידה כשותפה אסטרטגית בזירה הבינלאומית.