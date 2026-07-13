אחרי שנעלם: פסל הברונזה נמכר ביותר מ-18 מיליון דולר

פסל ברונזה מונומנטלי, שמקום הימצאו כמעט ולא היה ידוע במשך כ-150 שנה, נמכר בבית המכירות סותבי'ס בלונדון תמורת 13.6 מיליון ליש"ט, כ-18.1 מיליון דולר. בכך קבע הפסל שיא חדש ליצירה ניאו-קלאסית שנמכרה במכירה פומבית.

היצירה, המכונה "לאוקואון של המילטון", נוצרה בפריז בשנת 1817 בידי הפסל הצרפתי אוגוסט-ז'אן-מארי קרבונו. היא הוצעה למכירה בהערכת מחיר של 2 עד 3 מיליון ליש"ט, אך ארבעה מתמודדים העלו במהירות את המחיר במהלך קרב הצעות שנמשך כ-15 דקות. המחיר הסופי היה גבוה כמעט פי שבעה מהערכת הפתיחה הנמוכה.

הפסל מתנשא לגובה של 2.34 מטרים ולרוחב של 1.63 מטרים, והוא אף גדול מפסל השיש העתיק והמפורסם המוצג במוזיאוני הוותיקן. היצירה מתארת את לאוקואון, הכוהן הטרויאני מהמיתולוגיה היוונית, ואת שני בניו כשהם נאבקים בנחשי ים עצומים שנשלחו אליהם על ידי האלים.

קרבונו יצר את הפסל בשיטת יציקה בחול, שנחשבה חדשנית יחסית באותה תקופה, במקום בשיטת השעווה האבודה (Lost-wax casting) שהייתה מקובלת יותר ביציקות ברונזה מורכבות. בעולם ידועים כיום רק ארבעה עותקי ברונזה מונומנטליים המבוססים על פסל לאוקואון העתיק.

מלבד היותו הפסל הניאו-קלאסי היקר ביותר שנמכר במכירה פומבית, המחיר שהושג הציב את "לאוקואון של המילטון" במקום השני ברשימת המחירים הגבוהים ביותר ששולמו אי פעם עבור פסל שנוצר לפני התקופה המודרנית.