דיווח חריג: "איומים משמעותיים נגד שרה נתניהו"

ועדת השרים לענייני שב"כ צפויה להתכנס מחר, ולקראתה, אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, לוחצת בימים האחרונים על גורמי המקצוע במטה לביטחון לאומי ובשב"כ, להגיש חוות דעת שלפיה תורחב האבטחה עליה ועל בניה, יאיר ואבנר לחמש שנים, ושההחלטה תתקבל כבר עכשיו ללא קשר לתוצאות הבחירות הקרובות.

שרה נתניהו טענה כי הם מאוימים ולפיכך מגיעה להם האבטחה הזו, כך דיווח הערב (שני) ירון אברהם בחדשות 12.

על פי הדיווח, גורמי הביטחון מעכבים את ההחלטה, וטוענים כי למרות שיש נגדם איומים משמעותיים, להחליט על אבטחה לחמש שנים קדימה, זו החלטה לא מידתית.

בשב"כ סירבו להתייחס, מהמל"ל נמסר כי אין התייחסות לעניין. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ההחלטה לא נכונה.