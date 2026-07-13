אחרי הניצחון בסילברסטון: השעון הנדיר שענד שארל לקלר

שארל לקלר חזר בתחילת החודש למדרגה הגבוהה ביותר על הפודיום, לאחר שניצח בגרנד פרי הבריטי שנערך במסלול סילברסטון. לצד הניצחון הספורטיבי, תשומת לב רבה הופנתה גם לשעון היוקרתי שענד נהג פרארי לאחר המרוץ.

לקלר נראה עם שעון Richard Mille RM 72-01 "Charles Leclerc Monaco", דגם הנושא את שמו ועוצב בצבעי אדום ולבן המזוהים עם נסיכות מונקו. השעון הושק בשנת 2025 במהדורה מוגבלת של 150 יחידות בלבד, ומחירו בעת ההשקה עמד על כ-300 אלף דולר.

הדגם כולל גוף בקוטר של כ-38 מילימטרים העשוי מחומר Quartz TPT, רצועת גומי ומנגנון כרונוגרף מסוג Flyback. הוא כולל גם תצוגת תאריך ועמידות למים עד לעומק של 50 מטרים.

לקלר מזוהה עם Richard Mille כבר שנים ארוכות. חברת השעונים השווייצרית החלה לתמוך בו עוד בתקופת מרוצי הקארטינג, הרבה לפני שהפך לאחד הנהגים הבולטים בפורמולה 1. במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם הוא אף עונד דגמי אב-טיפוס המשמשים את החברה לבחינת חומרים ופתרונות טכנולוגיים חדשים בתנאי מרוץ.

השעון קיבל משמעות מיוחדת לאחר הניצחון בבריטניה. לקלר השלים 52 הקפות במסלול סילברסטון ורשם את ניצחונו התשיעי בקריירה, הראשון שלו במסלול הבריטי והראשון מאז עונת 2024. הוא זינק מהמקום השני, השתלט על ההובלה בתחילת המרוץ ושמר עליה עד לסיום, שהתקיים תחת מכונית בטיחות בעקבות תאונה של מקס ורסטאפן.

הניצחון הגיע לאחר תקופה מאתגרת עבור הנהג המונגסקי, שכללה שתי פרישות רצופות במונקו ובברצלונה ומקום שמיני בלבד באוסטריה. למרות שהעריך מראש כי מאפייני המסלול הבריטי לא יתאימו במיוחד למכונית של פרארי, לקלר הצליח להציג קצב תחרותי ולהחזיר את הקבוצה לראש הפודיום.

עבור Richard Mille, ההופעה של השעון על ידו של לקלר לאחר הניצחון סיפקה חשיפה משמעותית נוספת למהדורה שכבר נחשבת לאחת הנדירות והמבוקשות של המותג. עבור לקלר, היה זה שילוב מדויק בין חזרה למסלול הניצחונות לבין שעון שנוצר במיוחד על שמו.