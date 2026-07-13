זינוק דרמטי במחירי הקפה: החשש שמטלטל את השווקים

שוק הסחורות העולמי חווה לאחרונה טלטלה חריגה, כאשר מחירי פולי הקפה מסוג ערביקה זינקו ביותר מ-16% ביום מסחר אחד – העלייה היומית החדה ביותר מזה למעלה מ-25 שנה. הטריגר המרכזי למהלך החריג היה תחזיות למערכת קור משמעותית המתקרבת לאזורי הגידול המרכזיים בברזיל, המדינה האחראית לכשליש מתפוקת הקפה העולמית.

החשש מפני כפור באזורים כמו מינאס ז'ראיס, מוג'יאנה ופרנה – לב ליבה של תעשיית הקפה הברזילאית – הוביל סוחרים לסגור מכירות בחסר ולהזרים ביקושים ספקולטיביים. אף שטרם דווח על נזק בפועל לגידולים, עצם האיום הספיק כדי להצית תגובת שרשרת בשווקים.

לצד הסיכון המטאורולוגי, גם נתוני היצע חלשים תרמו לעליות. קצב הקטיף בברזיל לעונת 2026/27 עומד על כ-52% בלבד, נמוך משמעותית מהשנה שעברה ומהממוצע הרב-שנתי. תנאי מזג אוויר קודמים, כולל גשמים חריגים, עיכבו את העבודה בשטח, גרמו לנשירת פירות ואף הגבירו מחלות בצמחים.

במקביל, מלאי הקפה המאושר בבורסת ICE נותר ברמות נמוכות היסטורית, עם כ-373 אלף שקים בלבד - מה שמגביר את רגישות השוק לכל שיבוש באספקה. השילוב בין מלאים מצומצמים, עיכובים בקטיף ואי ודאות אקלימית יצר תנאים ל"תמחור מחדש אלים", כפי שהגדירו זאת אנליסטים.

גם שוק הקקאו הצטרף לסחרור, כאשר מחירים טיפסו לשיא של כמעט שישה חודשים בעקבות גשמים כבדים במערב אפריקה, שפגעו בגישה לשדות ובשרשרת האספקה בחוף השנהב ובגאנה.

עם זאת, כבר ביום שלאחר הזינוק נרשמה התמתנות מסוימת במחירים, כאשר המשקיעים ממתינים לראות האם תחזיות הכפור אכן יתממשו. גורמים בשוק מציינים כי תרחיש של פגיעה ממשית ביבולים עשוי להמשיך ולדחוף את המחירים כלפי מעלה, בעוד שפספוס של גל הקור עלול להביא למימושים חדים ולתיקון מהיר.