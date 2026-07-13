"עבד נרצע, טיפש, רקוב ומושחת"

העיתונאי בן כספית תקף היום (שני) בחריפות את פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, לאחר שהאחרון תקף בעצמו את ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

‏בדבריו כתב בן כספית: "קשה להאמין, אבל העבד הנרצע אומר את זה. בקולו. בעילגותו. בעבדותו. במאמץ הנואש לטנף את גדי איזנקוט הוא מגיע עד פרשת הרפז, טוען ש״מנדלבליט לא העמיד אותו לדין״ ושאיזנקוט ״התחמק מאימת הדין״.

‏אלא שמנדלבליט לא היה היועמ״ש בפרשה. להיפך, הוא היה אחד החשודים (ונוקה). היועמ״ש היה ויינשטיין. פרקליטו לשעבר של נתניהו. ואיזנקוט? מה הוא קשור? הוא לא היה חשוד, לא נחשד, לא כלום. הוא היה אלוף במטה הכללי של צה״ל. בעקבות הפרשה, כשבוטל מינויו של גלנט לרמטכ״ל, נתניהו הציע את המינוי לאיזנקוט. מה נמלט מאימת הדין? מאיפה הגענו לזה?".

‏לסיום הוא אמר: "מי שנמלט מאימת הדין זה ברדוגו. עסקן רקוב ומושחת, שפל המדרגה מבחינה מוסרית, ״כיכב״ בדו״ח חמור של מבקר מדינה, הומלץ לכתב אישום על ידי המשטרה, איש רע ומפיץ רעל, נטול עכבות או גבולות. וכל זה, כדי להגן על תועבה".