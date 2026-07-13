ח"כ סולומון פותח הכל: "אני מאוכזב מסמוטריץ'"

ח"כ סולומון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

לאחר שהצביע בעד חוק יסוד: לימוד תורה, למרות שבעבר התנגד לנוסחו המקורי, ח"כ משה סולומון מסביר בריאיון היום (שני) ל'סרוגים' כי השינוי בעמדתו נובע אך ורק מהשינוי המהותי שנעשה בחוק.

לדבריו, הנוסח הראשון כלל סעיף הצהרתי שלדבריו העניק משמעות מרחיקת לכת, בעוד שכעת נותר סעיף הצהרתי בלבד. "גם עכשיו החוק לא מושלם", הוא אומר, "הייתי מעדיף שהנוסח יקבע שמורשת העם היהודי מכירה בערך לימוד התורה, ולא שמדינת ישראל היא שמכירה בכך". סולומון הזכיר גם את המחיר האישי והפוליטי ששילם בעקבות התנגדותו לנוסח המקורי. בנאומו במליאה סיפר כי הודח מוועדות הכנסת ונלקחו ממנו תחומי אחריות, אך הדגיש כי אינו מתחרט על כך שפעל לפי מצפונו.

10 10 0:00 / 9:57

עוד באותו נושא הח"כ מהציונות הדתית מתקפל: "יכולתי לשתוק" יוסי בן עטר

כשנשאל על יו"ר מפלגתו, בצלאל סמוטריץ', והעונש שספג בעקבות עמדתו העצמאית, השיב בקצרה: "אני מאוכזב מזה."

לקראת הבחירות הקרובות נשאל סולומון גם על הפריימריז הצפויים במפלגה. הוא הביע חוסר שביעות רצון מהדרך שבה, לדבריו, המפלגה מייצגת כיום את הציבור הציוני-דתי ומההתנהלות מול המפלגות החרדיות.

כשנשאל האם יתמודד בפריימריז, הסתפק ברמז: "עד הפריימריז תדעו." האמירה נתפסת כרמז לכך שייתכן שלא יתמודד במסגרת המפלגה.

על האפשרות לחבור למסגרת פוליטית אחרת אמר: "פונים אליי כולם, ואני אחליט בבוא העת."

סולומון גם מתח ביקורת מרומזת על הנהגת המפלגה וקרא להרחיב את שורותיה. "צריך להרחיב את המעגל של המפלגה כך שגם ציבור שכיום אינו מיוצג ירגיש בבית. אם סמוטריץ' יעשה זאת, אפשר להגיע גם למספר דו-ספרתי של מנדטים."