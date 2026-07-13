יעקב ברדוגו במתקפה חריפה: "התבלבלת, נגמר האירוע"

‏פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, תקף היום (שני) בפתח תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' את הרמטכ"ל אייל זמיר.

בדבריו הוא אמר: "אייל זמיר, התבלבלת. אתה לא מנהיג המדינה. נגמר האירוע הזה שבו הרמטכ"לים ניהלו את מדינת ישראל. אייל זמיר כבר עכשיו בדרך לפוליטיקה. מהדקה הראשונה חשבתי שנעשתה טעות גדולה במינויו. הוא לא קולט את מעמדו ויוצא נגד העם. כשאני רואה אותו תוקף את הגוף שמינה אותו, אני תוהה אם הוא חושש ממשהו.

זו לא סמכותו. האם נשמע סביר שקצינים או אלופים יבקרו את החלטותיו? יש היררכיה ויש סדר. אייל זמיר מסתיר משהו. לא בכדי הוא מחריף את הטון".

ביקורת זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר היום, הרמטכ”ל זמיר פרסם איגרת בה הביע את התנגדותו לחקיקת החוק להפסקת מעצרי העריקים החרדים. "הצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי ומעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי.

ההצעה הונחה בעיצומה של מערכה רב-זירתית, ובעת שצה"ל מתמודד עם פער חריג בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות", נכתב באיגרת.

התנגדותו של זמיר לחוק בנוסח שאושר בוועדת החוץ והביטחון אתמול לקריאה שנייה ושלישית נובעת משלושה טעמים, בהם הפגיעה באמון המשרתים, הסטת קשב ומשאבים בעיצומה של הלחימה והיעדר כלים לבחינת הקריטריונים הקבועים בחוק.

"לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים ויגדיל את אי השוויון".