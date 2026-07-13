שנתיים ללא מוחמד דף: המכה האנושה שחטף חמאס

במשך למעלה משני עשורים שימש מוחמד דף מפקד גדודי עז אדין אל קסאם והדמות המרכזית בעיצוב הזרוע הצבאית של חמאס. מאז הצטרפותו לארגון בתחילת שנות ה-90 היה מעורב בהכוונת שורה ארוכה של פעולות טרור נגד ישראל ובהן חטיפות, פיגועי התאבדות ופיגועים שבהם נהרגו ישראלים רבים.

בשבעה באוקטובר נחשב דף לאחד מהאדריכלים המרכזיים בתכנון ובהוצאה לפועל של הטבח. כמפקד הזרוע הצבאית של חמאס היה אחראי לעיצוב תפיסת הלחימה של הארגון, לבניין כוחו הצבאי ולהכוונת פעילות הטרור נגד ישראל. לאורך השנים הוביל את פיתוח יכולות חמאס בתחומי הרקטות, המנהור, הייצור הצבאי והפעלת הכוחות.

מעבר לתפקידו המבצעי, דף החזיק במעמד סמלי ותודעתי יוצא דופן. נדירות הופעותיו הפומביות, הישרדותו לאורך שנים מניסיונות סיכול ומעמדו ההיסטורי הפכו אותו לאחד מסמליו הבולטים של חמאס ולמוקד סמכות עבור הנהגת הארגון ומפקדיו, תוך שהוא מגלם את רציפות ההנהגה הצבאית של חמאס לאורך שנים.

חיסולו של דף היווה פגיעה משמעותית בליבת ההנהגה הצבאית של חמאס. מעבר להסרתו של המפקד הבכיר ביותר בארגון, החיסול פגע ברציפות הפיקודית, בידע המבצעי שנצבר לאורך עשרות שנים, ביכולת לתכנן מהלכים מורכבים ובתהליכי בניין הכוח ארוכי הטווח של הארגון.

החיסול השתלב במאמץ רחב ומתמשך לפגיעה בצמרת חמאס, במסגרתו סוכלו בכירים נוספים בדרג המדיני והצבאי, לצד פגיעה במפקדות, בתשתיות הפיקוד והשליטה, במערכי הקשר ובמנגנוני התיאום. הצטברות הפגיעות ערערה את יכולת הארגון לנהל את הלחימה באופן סדור, לשמר רציפות פיקודית ולהפעיל את כלל מסגרותיו באופן מתואם.

בשנתיים שחלפו נאלץ חמאס לבצע התאמות משמעותיות במבנה הפיקוד שלו, למנות מחליפים לבכירים שסוכלו, לבזר סמכויות ולהישען במידה רבה יותר על מפקדים מקומיים. במקביל, הארגון פועל לשקם את יכולותיו באמצעות גיוס והכשרת כוח אדם חדש, שיקום מערכי הפיקוד והשליטה, חידוש יכולות הייצור וההתעצמות וניסיון לבסס מחדש את שרשרת הפיקוד. עם זאת, הפגיעה המצטברת בצמרת הארגון ממשיכה להקשות על תהליכי השיקום.