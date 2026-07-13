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חדשות פוליטי מדיני

גנץ מודה: "היתה לי צביטה בלב כשזה קרה"

בני גנץ נשאל כיצד הוא קיבל את הבשורה על הקמת המפלגה של חילי טרופר, ואמר: "אתם חושבים שאני אשקר אתכם? כשהולכים איתך אנשים בכל המהמורות שאתה הולך, והם מגבים ובסוף פונים שמאלה והולכים למקום אחר, אני לא יכול להיות שמח מהדבר הזה"

18:16
5 תגובות
גנץ (יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר כחול לבן בני גנץ, שכרגע לא עובר את אחוז החסימה בסקרים, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm, ונשאל האם היתה לו צביטה בלבד כשחילי טרופר, שותפו הפוליטי לשעבר, הכריז על הקמת המפלגה.

בדבריו השיב גנץ: "בוודאי שכן, אתם חושבים שאני אשקר אתכם? כשהולכים איתך אנשים בכל המהמורות שאתה הולך, והם מגבים ובסוף פונים שמאלה והולכים למקום אחר, אני לא יכול להיות שמח מהדבר הזה".

עוד הוסיף גנץ: "נתניהו צריך לסיים את תפקידו. להחזיק את המנדט לציבור, אני מקווה שהציבור יראה לו את הדלת החוצה".

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אסנת
לפני שעה

2 בנים שלי בעזה והממשלה הזאת מפקירה אותם בשביל פוליטיקה,ממש מחדל יום כיפור 2...
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