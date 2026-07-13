הח"כ מהציונות הדתית מתקפל: "יכולתי לשתוק"

יו”ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, נשא היום (שני) נאום במליאה, לאחר שחזר בו והחליט להצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה.

בדבריו אמר סולומון: "יכולתי לשתוק. יכולתי להרים יד ולהמשיך הלאה. זה היה הרבה יותר פשוט. יש לי גם חברים לקואליציה ולסיעה שבחרו כך. אבל נבחרתי לכנסת כדי להפעיל שיקול דעת. לא כדי להיות חותמת גומי. על העמדה הזאת שילמתי מחיר. שילמתי מחיר פוליטי. שילמתי מחיר אישי. הודחתי מוועדות הכנסת. נלקחו ממני תחומי אחריות. מצאתי את עצמי משלם מחיר על כך שפעלתי לפי מצפוני. אני עומד כאן כדי לומר שעבודת חקיקה רצינית מחייבת להקשיב גם לביקורת".

ח"כ סולומון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עוד הוא הוסיף: "וגם היום. למרות שהחוק השתנה. למרות שהתברר שהייתה הצדקה לתקן אותו. אני עדיין מוחרם מוועדות הכנסת. זה מצב שאינו ראוי. לא משום שהוא פוגע בי. אלא משום שהוא משדר לחברי הכנסת מסר מסוכן. שמי שמעז לחשוב באופן עצמאי ישלם מחיר. אני מקווה שהכנסת תהיה מקום שבו מעודדים מחשבה ולא מענישים עליה.

לכן אני תומך היום בחוק. לא מפני ששיניתי את עקרונותיי. אלא מפני שהחוק השתנה. לא מפני שנכנעתי ללחצים. אלא מפני שאני בוחן כל דבר לגופו. מי שהתנגד לנוסח הראשון ותומך בנוסח המתוקן הוא אדם עקבי. מי שבוחן כל נוסח מחדש לפי תוכנו הוא אדם שפועל מתוך אחריות".

לסיום הוא אמר: "זו בעיניי משמעותה של מנהיגות. לא להיצמד לעמדה רק מפני שכבר אמרנו אותה. לא להצביע לפי מחנות. לא להצביע לפי כעסים. אלא להצביע לפי מה שנכון למדינת ישראל. אני מאמין בלימוד התורה. אני מאמין במדינת ישראל. אני מאמין באחדות העם. ואני מאמין שאפשר וצריך לחבר בין כל הערכים הללו".