נתניהו מתפוצץ בישיבת הליכוד: "לך תהיה ראש ממשלה!"

ועדת החוקה של הליכוד בראשות יו"ר מרכז הליכוד, יו"ר ועדת החוקה, השר חיים כץ ובמעמד יו"ר התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו תמה כעת (שני).

בישיבה הוצגו ודנו הצעות שונות להוראת השעה לשינוי שיטת הפריימריז, מחוזות ושריונים,

הצעתו של השר חיים כץ, עם שמונה שריונים, בתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, עברה ברוב קולות. עלתה הצעה להסמיך את ראש הממשלה לשנות במידת הצורך את המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד 33, ההצעה עברה ברוב קולות.

במהלך הישיבה, ראש הממשלה נתניהו שיגר עקיצה לחבר הכנסת דוד ביטן ואמר לו: "דוד, לך תיבחר תהיה ראש ממשלה, נראה כמה מנדטים תביא. מספיק עם ההערות שלך". בתגובה, ביטן נטש את הישיבה.