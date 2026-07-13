הנקודה האדומה: הכנסת "סוגרת עונה" והנדל מתמודד עם זה 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

תשמעו סיפור:

"הרב שלמה אבינר הגיע פעם לחתונה ושמע את בני הזוג אומרים זה לזה:

'ברוך השם זה נגמר'.

הזדעק הרב ואמר להם מיד: נגמר? מה פתאום! עכשיו הכל מתחיל!.

מה נזכרתי בסיפורי חתונות כשאנחנו רגע לפני ר"ח אב?

כי בליץ החקיקה המטורף של חמישה ימים בכנסת,

של חוקי התורה הכשרות והחלשת היועמש"ית,

מרגיש כמו מכירת חיסול של סוף העונה-

שאחריה אולי לא תהיה עוד אחת חס וחלילה!

איפה הייתם כל מושב החורף והקיץ?

למה חייבים לעשות הכל ברגע האחרון?

האם המהלכים המהירים יחזיקו מעמד,

או שאתם מדביקים חוקי יסוד בסלוטייפ?

בכלל, אין יותר מדי משמעות למה שקורה לפני הבחירות.

קחו לדוגמה את יועז הנדל.

כן, ה"אחלה-גבר" מהמילואימניקים.

הנדל(בעברית: מתמודד עם זה)

מצהיר שלא ישב בממשלה של נתניהו והחרדים,

אבל מצד שני אם תהיה ממשלה רחבה

של שבעים-שמונים חברי כנסת הוא בפנים.

והוא בכוונה לא מציין מי ירכיב אותה.

ככה זה בימים טרופים והזויים אלה

של סוף מושב הקיץ של הכנסת

שלמרבה עצבי מתנגדיה

ככל הנראה תשלים את ימיה.

אין ודאות, אין החלטיות,

אין שלווה, יש תקווה. ויש עתיד, כמובן.

אבל שכל הדברים האלה לא יביאו לכם עצבים

ותחליטו לא להצביע-

כי אחרת אין לכם זכות להתלונן!

אז תצביעו בסוף אוקטובר הבא כנראה,

ואחר כך תצפו בנקודות האדומות הבאות

כדי שאני אגיד לכם אם הצבעתם נכון!

הבנתם את הרעיון?"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!