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חדשות פוליטי מדיני

הדרמה בליכוד: נתניהו רושם ניצחון ענק

השר חיים כץ וראש הממשלה נתניהו סיכמו כיצד ייראו הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת הבאה • נתניהו יקבל 8 שריונים

17:25
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נתניהו (מרים אלסטר / פלאש90)

ועדת החוקה של הליכוד בראשות יו"ר מרכז הליכוד השר חיים כץ התכנסה היום (שני) לפגישה עם יו"ר התנועה רה"מ בנימין נתניהו, ודנה בהצעות השונות לקביעת שיטת הפריימריז.

על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, ההצעה המעודכנת של ראש הממשלה נתניהו שסוכמה עם השר כץ, קובעת כי לנתניה יהיו שבעה שריונים בשלוש העשיריות הראשונות.

שלושה מהשריונים יהיו בעשירייה ראשונה, שלושה בעשירייה השנייה, ושריון אחד בעשירייה השלישית. בפועל נתניהו יקבל 8 שריונים עד המקום ה-31 ברשימה, כולל. 

מיקומי השריונים: 3,5,9,11,15,18,26,31. בנוסף הוצע כי שרים, סגני שרים וח"כים יוכלו להתמודד במחוזות ובמגזרים, וכי הפריימריז יתקיימו ב-17.8.26 ולא ב-4.8.26 כפי שנקבע קודם לכן.

ההצבעה על ההצעה תיערך ביום חמישי 16.7.26.

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