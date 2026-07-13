איש הימין מפתיע: ״שיאיר גולן יצמח כמה שיותר״

יאיר גולן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

פעיל הימין ברוך מרזל, התייחס היום (שני) לסערות סביב יו״ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, ואמר: ״יאיר גולן עושה בעיקר נזק למחנה שלו. ככל שהוא מתחזק וצובר יותר השפעה, כך גם הנזק הפוליטי שהוא גורם לגוש שלו גדל״. לסיום הוא אמר: ״מבחינתי, עדיף שימשיך לצמוח ולגדול כמה שיותר״.

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בריאיון לפודקאסט של נדב פרי, הציג גולן את תפיסתו המדינית ואמר כי מבחינתו היעד הוא פתרון של שתי מדינות לשני עמים. לדבריו, יש שלושה צעדים שניתן לקדם כבר עכשיו: עצירת מהלכי הסיפוח, מאבק בטרור הפלסטיני לצד מאבק בטרור יהודי, ופינוי כלל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות.