רגע לפני הבחירות: בן גביר פתח במהלך חריג

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, נערך להשיק כבר בתקופה הקרובה מנגנון חדש לקביעת רשימת המפלגה לכנסת, שישלב בין ועדה מסדרת לבין הליך פריימריז לחברי המפלגה – כך נודע ל'סרוגים'.

על פי המידע שהגיע לידי סרוגים, כל חבר מפלגה יוכל להגיש מועמדות לרשימה, ולא צפויה להיקבע תקופת צינון, כך שגם מצטרפים חדשים יוכלו להתמודד. בימים האחרונים מזמן בן גביר ללשכתו מועמדים ומתעניינים, מציג בפניהם את המתווה ומסביר כיצד צפוי להתנהל ההליך.

אלא שלמרות הכותרת של "פריימריז", ההערכה היא כי בן גביר אינו מתכוון לוותר על השליטה בהרכב הרשימה. המתווה המתגבש מעניק משקל גם לוועדה המסדרת, והערכה היא כי ליו"ר המפלגה תישאר מרבית ההשפעה המכרעת על הרשימה הסופית.

גורמים המעורים בנושא מסבירים כי למהלך יש גם יתרון פוליטי עבור בן גביר. בתקופה האחרונה פונים אליו מועמדים רבים המבקשים להשתלב בעוצמה יהודית לקראת הבחירות. במקום שההכרעה תהיה אישית מול כל אחד מהם, יוכל בן גביר להפנות את כולם להליך מסודר של התמודדות, שבו כל חבר מפלגה רשאי להציג את מועמדותו.

במקביל, המהלך צפוי לאפשר לעוצמה יהודית להציג כלפי הציבור מנגנון מפלגתי פעיל ופתוח יותר מזה שהיה נהוג בעבר, מבלי שבן גביר יאבד את יכולתו לעצב את הרשימה שתוגש לבוחרים.

בשלב זה טרם פורסמו הכללים המלאים של ההליך, וב'סרוגים' נודע כי בימים הקרובים צפויים להתברר פרטים נוספים באשר למבנה הפריימריז, הרכב הוועדה המסדרת, לוחות הזמנים ואופן בחירת המועמדים.

ברשימה הנוכחית של עוצמה יהודית מכהנים חברי הכנסת איתמר בן גביר, יצחק קרויזר, לימור סון הר-מלך, צביקה פוגל ויצחק וסרלאוף. הרשימה נקבעה במערכות הבחירות הקודמות על ידי בן גביר עצמו, ללא הליך פריימריז. גם במתווה החדש, ההערכה היא שלפחות חלק מחברי הכנסת המכהנים ימשיכו ליהנות ממעמד מועדף, כאשר שאלת התמודדותם במסגרת ההליך החדש טרם הוכרעה סופית.

תגובת עוצמה יהודית תפורסם לכשתתקבל.